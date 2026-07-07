フェイエノールトの選手は、欧州の強豪クラブへの移籍の可能性を依然として否定していない。

ギヴァイロ・リードはフェイエノールトから欧州のトップクラブへ移籍すると思われたが、まだ移籍しておらず、デ・クープであと1年プレーしても構わないと考えている。

「正直、将来は分かりません。残留も可能です。チームにも新監督にも満足しています。でも、何が起こるかは分かりません」と述べ、去就は未定だ。

今年初頭にはマンチェスター・シティやバイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されたが、ドイツのクラブとの交渉は実現しなかった。「だがまだ可能性はある。詳細は代理人が扱っている。複数のクラブからオファーがあったのは事実だ」

フェイエノールトに残る可能性も十分ある。「まだフェイエノールトで優勝したことがない。それが大きな目標だ。今シーズン、その目標に向かって全力で挑みたい」

もう一つの目標はオランダ代表でプレーすることだ。「デンゼル・ダムフリーズ、ユリアン・ティンバー、ジェレミー・フリンポン、ルツハレル・ヘールトルイダなど、強力なライバルがいる。彼らは非常に優秀な選手だと理解している。」

「でも、自分を信じなければいけません。今シーズン、オランジェ（オランダ代表）でデビューしたいです」と、昨年「ヨング・オランジェ（オランダU-21代表）」で1試合に出場した野心あふれるリードは語った。

リードは2029年半ばまでフェイエノールトと契約しており、Transfermarktによる移籍市場価値は2500万ユーロと推定されている。