フェイエノールトの選手はもはやW杯のことを考えていない：「僕の番は必ず来る」

ギヴァイロ・リードは、ロナルド・クーマン監督が率いるワールドカップ代表チームに選ばれることをもはや期待していない。オランダ屈指の右サイドバックはESPNのインタビューでそう語った。19歳のフェイエノールト所属選手は、自身のポジションの競争が激しいと認めている。

先週末に数カ月ぶりの復帰を果たしたばかりだ。現実的な彼は、ワールドカップ出場は難しいと語る。

「正直、ワールドカップのことは頭になかった。まだ出場したことがないし、僕のポジションには優れた選手がたくさんいる。もちろん試合は観るつもりだけど」とリードは語った。

現在、彼の前にはデンゼル・ダムフリーズ（インテル）、ジェレミー・フリンポン（リヴァプール）、ルツハレル・ヘルトゥイダ（サンダーランド）といったベテランがいる。

「運が悪いとは思いません。ダムフリーズは代表にとって重要な選手ですから。時が来ればチャンスは巡ってくるでしょう」とリードは語った。

今はチャンピオンズリーグ出場権を目指すフェイエノールトに集中している。「良いスタートを切れた。この勢いで続けたい。数週間調子が良いので、このまま突き進むだけだ」

「僕たちが何のためにプレーしているかは皆分かっている。チャンピオンズリーグ出場はクラブにも選手にも大きな変化をもたらす。その熱意を全員感じているよ」と締めくくった。