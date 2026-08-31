ケネス・ペレスは、日曜日に行われたフェイエノールト対ADOデン・ハーグのフレンドンロテライ・エールディビジーの一戦で、アニス・ハジ・ムサがロッテルダム勢においてその後ほとんど存在感のある役割を果たさなかったことを不思議に思っている。彼はESPNの『Voetbalpraat』でそう語った。

フェイエノールトは日曜日、ADO戦で敗戦を免れた。アウェーのADOはデ・カイプで0-2とリードしたが、上田綺世とアニス・ハジ・ムサのゴールによって、最終的に2-2となった。

『Voetbalpraat』では、ハジ・ムサがフェイエノールトにとってどれほど重要かが話題になった。「彼は本当に、何かを生み出せるほぼ唯一の選手で、本当に創造性があって、何かをこじ開けられる存在だ」と、スホールト・モソウは語った。

「しかも、30メートルから40メートルの距離で10人を並べて守っていたADOのような相手に対してはなおさらだ……。彼がいない状況を想像してみてほしい」

一方でペレスは、フェイエノールトが3-2を狙っていた終盤に、ハジ・ムサがほとんど存在感を示さなかったことこそ目を引いたと考えている。「何がすごくおかしかったか分かるかい？ 2-2で、残り7分半。そのうち4分はアディショナルタイムだった。私はその試合を見ながら、なぜあれほど左サイドばかり使うのか不思議に思っていた。86分32秒が、ハジ・ムサが最後にボールに触れた場面だった」と、その解説者は話した。

「最後の7分間で、彼は唯一ボールに触れなかったフィールドプレーヤーだった。もちろん、それはフェイエノールトのチームメートのせいだ。だって、フェイエノールトで誰がボールを欲しがる？ ハジ・ムサだ。なのに、彼らは左から攻め続けた。私は思ったよ。彼らはおかしくなったのかってね」

「彼はただ、そのMFたちに自分へボールを入れるよう要求すべきだった。そうすれば何かが起こる。私は本当に不思議だと思ったよ！」と、ペレスは締めくくった。