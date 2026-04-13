フェイエノールトの選手たちがSNSで続々と反応：「馬鹿げている」

フェイエノールトの選手たちは、オランダの審判団に完全にうんざりしている。FCヴォレンダム戦（0-0）で物議を醸す場面が複数あったのに続き、NEC戦（1-1）でも疑わしい判定が下された。

主審ゲズビュユクがフィリップ・サンドラーにレッドカードではなくイエローカードを提示した判定に、ロッテルダムのチーム関係者は激怒している。

出場していなかったアネル・アフメドホジッチは試合直後、Instagram Storiesで怒りを示した。

彼はESPNが共有した映像に「信じられない…」とキャプションを付け、「VARがあるのに間違った判定とは。一体どこの世界ならこれがレッドカードにならないんだ？」と怒りの絵文字とともに投稿した。

ギヴァイロ・リード、ジョーダン・ロトンバ、タイス・クライフェルト、渡辺剛、ルチアーノ・ヴァレンテ、ゴンサロ・ボルヘス、シャキール・ファン・ペルシーもインスタグラムで同様の不満を共有した。

ファン・ペルシー・ジュニアは「馬鹿げている」と断じた。驚いたリードは笑い顔の絵文字だけを添えた。ヴァレンテは記者会見で繰り返した。「なんて恥だ。」

渡辺はフィード投稿で「結果と判定は受け入れ難いが、前へ進まなければならない」と綴った。