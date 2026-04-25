フェイエノールトの選手がFCフローニンゲン戦で342日ぶりに先発出場

フェイエノールトは土曜、ホームでFCフローニンゲンと戦い、フレンド・ロテリー・エールディヴィジの2位争いを続ける。ロビン・ファン・ペルシー監督が先発メンバーを発表した。 ゲルノット・トラウナーがアキレス腱負傷から復帰し、2025年5月18日以来の先発。

ティモン・ヴェレンロイターがゴールマウスを守る。ギヴァイロ・リードはメンバー入りしたが、右SBはマッツ・デイルが先発。アネル・アフメドホジッチの負傷により、センターバックは渡辺剛とトラウナーの組み合わせ。左SBはジョーダン・ボス。

中盤はウサマ・タルガリンが統率し、ルチアーノ・ヴァレンテとタイス・クライフェルトも先発する。クライフェルトは負傷したヤクブ・モデルの代役だ。

前線ではアニス・ハジ・ムッサが右でクロスや個人技を武器に、左にはトビアス・ファン・デン・エルシャウトがラヒーム・スターリングを押さえて先発。上田綾瀬が最前線を務める。

フェイエノールト先発：ウェレンロイター、デイル、渡辺、トラウナー、ボス、タルガリン、クライフェルト、ヴァレンテ、ハジ・ムッサ、上田、ファン・デン・エルシャウト。

FCフローニンゲン先発：ヴァッセン、レンテ、ブロックザイル、ヤンセ、ピールスマン、デ・ヨンゲ、ランド、ファン・デル・ヴェルフ、タハ、シュロイダース、ファン・ベルゲン。