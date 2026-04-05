ケネス・ペレスは、日曜日のFCヴォレンダム戦（0-0）での無得点の引き分けを受け、フェイエノールトを激しく批判した。ESPNのアナリストである彼は、ロッテルダムのチームがこの日、驚くほど弱々しい姿を見せたと感じた。「あの試合で欠けていたものは？ クオリティだ。単にクオリティのある選手たち。自力で何かを成し遂げられる選手たちだ」と、ペレスは番組『Dit was het weekend』で語った。

フェイエノールトは極めて精彩を欠く試合を展開し、ヴォレダムで0-0の引き分けに終わった。両チームともチャンスをほとんど作れなかったが、終盤には勝利につながる大きなチャンスを掴んだ。

ペレスはロッテルダムのチームを容赦なく批判し、創造性の完全な欠如を指摘した。「しかし、フェイエノールトを見渡しても、何か意外なプレーができる選手は、本当に誰一人としていない。」

このアナリストは、フェイエノールトが不十分であるとする複数の場面を挙げた。「すべてが計算尽くされており、誰もが自分の役割をすでに把握している。」

ペレスが最も注目したのは、試合の決定的な瞬間、すなわちアイメン・スリティの絶好のチャンスだった。フェイエノールトの交代選手であるスリティは、ゴールから1.5メートルの位置でフリーになりヘディングのチャンスを得たが、多くの人の信じられないという反応をよそに、ボールを枠外に外してしまった。

「ヘディングが下手でも、ゴールにシュートは打てるはずだ」とペレスは嘆く。「これは本当にとんでもなくひどい。とんでもなくひどい！」

彼は、プロサッカー選手には最低限の要件があることを強調した。「はっきり言っておくが、こいつはプロサッカー選手だろ？ それなら多少なりともヘディングはできるはずだ。」ペレスによれば、完璧さを求めているのではなく、このレベルで当然期待される基礎的なスキルが問われているのだ。

最後に、彼はそのミスを皮肉たっぷりに描写した。「これはゴールから1.5メートルという絶好のチャンスだ。彼はゴールにさえ向けることができない。なぜなら、何が起きているかというと、目を閉じて、まるでカメのようにヘタなヘディングをしているからだ。」