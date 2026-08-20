ジェレマイア・セント・ユステは昨冬にフェイエノールトへ復帰したが、期待に応えることはできなかった。しかし今季は好スタートを切り、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の下で先発の座をつかんでいる。Feyenoord ONEで、同選手はファン・ブロンクホルスト監督とロビン・ファン・ペルシーから受けた支えを振り返った。

スパルタ戦（0-1）ではタイス・クラーイェフェルトとセンターバックでコンビを組み、ゴー・アヘッド・イーグルス戦（2-2）では隣に渡辺剛が入った。どうやらこのDFはやり方を変え、夏季中断明けから好調な状態で戻ってきたようだ。

「僕は難しい時期を過ごしてきた。私生活でもね。だから今は精神的にかなり落ち着いているし、ずっといい状態にある。それが身体にも間違いなく良い影響を与えている」とセント・ユステは説明する。「ここに来た時とは完全に違う」

29歳のセント・ユステはスポルティング・ポルトガルで居場所を失い、1月にロッテルダム南部へ戻ってきた。ここでは2017年から2019年にもプレーしている。「あの時は実際、まだフィットしていなかったし、どうしても自分を見せたかった。だけど、そのためのメンタルの余裕がなかった。でも、そこは立て直した」

セント・ユステは、それが大きな挑戦だったと認めている。「どの選手にも精神的な課題はあるし、それを仕事に持ち込んでしまうこともある。自分が復帰した時期は、それにかなり苦しんでいた」

フェイエノールトから多くの支えを感じているという。センターバックの同選手は、ロッテルダムのクラブ内部の人々からの助けに感謝している。「ロビンはそこで重要な役割を果たしてくれたし、今は特にジオだ。彼は僕をとても信頼してくれている」

2人の指導者はセント・ユステと多くの会話を重ねてきた。「何かあれば、彼らと普通に話すことができた」と、この快速DFは語る。さらにチームメートへの感謝も口にした。「すごくいい雰囲気があるし、どんどん結束も強くなっている。それが最終的にはピッチ上で表れなければならない」と締めくくった。