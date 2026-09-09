セム・ステインは水曜夜、FCバルセロナ戦で決めたゴール後の祝い方によって、決して好意的には受け止められなかった。フェイエノールトのMFは大差をつけられた状況で4-1のゴールを決めたが、その後スポティファイ・カンプ・ノウで自らの得点を派手に喜び、解説者やサポーターの双方から批判を受けている。

その時点でフェイエノールトは、スペイン王者に対してもはやほとんど対抗できていなかった。ロッテルダムのクラブは最終的に5-1で敗れたが、試合を通じていくつかのチャンスはあり、3-0でビハインドを負っていた場面ではナチョ・フェリが反撃の1点を決めたかに見えたものの、そのゴールはオフサイドで取り消された。

その少し後、フェイエノールトはついに得点した。ゴンサロ・ボルヘスが右サイドを突破してステインにボールを送り、ステインは相手よりも先にうまく入り込んで、力強くフィニッシュを決めた。途中出場の彼は自分の得点を目に見えて派手に喜び、大きな笑みを抑えきれなかった。

『Ziggo Sport』で、この反応を複雑な思いで見ていたのがヨン・ダール・トマソンだった。「私だってうれしいだろう。でも、こんなふうに負けているなら喜びはしない」と元フェイエノールトのトマソンは語った。「サッカー選手として、こういう姿は見せないものだ。大事なのは勝つことであって、実際にビハインドを負っているのだから」

その一方でトマソンは、難しい時期を過ごし、出場機会も少なかったとするステインに対して、ある程度の理解も示した。「彼には心からそういう瞬間を味わってほしいと思う。私だってああいうゴールを決めたら本当にうれしかったはずだ。でも、自分なら絶対にああはしなかった」とデンマーク人のトマソンは強調し、同時にステインの反応を「純粋」だとも表現した。

ユリ・ムルデルも、あの派手な歓喜には違和感を示した。「少しはね」と、自分が気になったかと問われて答えた。「もし2-1になるゴールなら、しっかり喜んでいい。『さあ、もしかしたら2-2にできるかもしれない』と思えるからね。でも残り10分で4-1にしただけだ。そういう時は軽く手を上げて、できるだけ早く戻るべきだ」

X上のフェイエノールトのサポーターの間でも、ステインのゴールの祝い方は不評だった。「バルセロナ相手に点を取ったアマチュアみたいに喜んでる……」とあるサポーターが書き込み、別のファンはさらに厳しくこう切り捨てた。「4-1をそんなにうれしそうに祝っていたら、クラブに恥をかかせることになる……」

試合後、ステインは『Ziggo Sport』に対し、なぜ自分のゴールがそれほど大きな意味を持ったのかを説明した。「僕にはずっとひとつの夢があって、それがバルセロナ相手にやることだった」と彼は語った。「サッカー選手として、父をいろいろな面で上回ってきたけど、まだひとつだけできていなかったことがあった。それがバルセロナ相手に得点することだった」

また、彼自身の個人的な状況も、その大きな喜びに影響していた。「もちろん、もっと長くプレーしたかった時期を過ごしているところなんだ」とステインは述べた。「だから、こういうゴールを決められたのは本当にすごく気持ちいい」