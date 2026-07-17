フェイエノールトの著名なサポーターが、感動的な優勝インタビューの直後に死去。クラブがコメント。

木曜日、フェイエノールトの熱心なサポーターとして知られるハニー・スニーペルスさんが63歳で亡くなった。彼女は2023年の優勝祝賀会でESPNのインタビューに答え、多くのサッカーファンに知られるようになった。

彼女は直前に亡くなった息子とこの瞬間を共にしたかったと語り、追悼の意を込めて息子の写真を持参していた。その率直で愛情あふれる言葉は、レポーターのシンクレア・ビショップ氏や全国の視聴者に深い感銘を与えた。

訃報は、彼女が長年支援してきたアマチュアクラブ「SVシャルロワ」が木曜日に発表した。クラブは「ハニーは合併以来、SVシャルロワの熱心なサポーターだった。自身も競技レベルでプレーし、女子サッカーに深い愛情を持っていた」と追悼した。

長年の献身的な支援と他者への真摯な姿勢で多くの人に愛され、心に残る存在でした。また、フェイエノールト・ウィメンズの熱心なサポーターでもありました。

訃報を受け、ESPNは2023年のインタビューを再放送。映像は再び多くの人の心を揺らし、遺族へ数えきれない追悼の声が寄せられた。

フェイエノールトも絵文字を添えて喪失感を共有した。

フェイエノールトと女子サッカーへの愛、そして息子への切実な追悼の言葉は、多くの人々の心に消えることのない印象を残した。享年63歳。







