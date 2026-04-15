「フェイエノールトの監督になれず、怒りに任せて感情的に反応してしまった」

ディルク・カイトはロブ・ヤンセンのポッドキャスト『1 op 1』で、監督初期の過ちを率直に振り返った。

「アルネ・スロットはAZで私をアシスタントコーチに誘ってくれた。彼が優れた監督に成長した今思うと、あの環境は若き指導者にとって最高の学び場だっただろう」と語る。

さらに、フェイエノールトの監督に就任できなかった際には感情的になりすぎたと振り返る。「当時は不公平だと感じたが、今思えば冷静になるべきだった」と語る。

しかし今思えば、スロットの助手としてフェイエノールトに残る選択肢もあり、ただその時自分はまだ準備ができていなかっただけだ」と、かつて同クラブのユースを指導した元ストライカーは語った。

それでもフェイエノールトの監督になることは今も「夢」だと語る。 「実現するかは分からないが、引退後すぐにフェイエノールトで働き始めた。当時テクニカルディレクターだったマーティン・ファン・ヘールは『君はTDより監督向きだ。将来、フェイエノールトを率いる素質がある』と言ってくれた。」

しかしマーティンが退任し、後任のフランク・アルネセンとも自宅でも話し合ったが結果は変わらなかった。結局フェイエノールトを離れ、ADOデン・ハーグ、ビールショット、FCドルドレヒトで指導した。