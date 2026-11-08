サッカーファンがダニー・マッケリー主審、副審、VARのクレイ・ルペルティに怒りをあらわにしている。審判団は、ヴァシリオス・ザガリティスにハンドがあったとして、フェイエノールトにPKを与えた。

立ち上がりに苦戦したフェイエノールトは、PKが与えられた時点でフリースラントで0-1とリードしていた。副審は、ギヴァイロ・リードのクロスがザガリティスの腕に当たったと判断した。

マッケリー主審は副審の助言を受け、フェイエノールトにPKを与えた。これをナチョ・フェリが決め、フェイエノールトはリードを0-2に広げた。

ヘーレンフェーンのロビン・フェルトマン監督は判定に激怒し、抗議によってイエローカードを受けた。X上でもマッケリー主審への批判が相次いだ。

トワンはこの場面について「マッケリーも審判としてずいぶん落ちたな」と反応。マテオは「恥ずべきことだ。過大評価されているマッケリーと、VAR室にいるフェイエノールト派のルペルティによって、ヘーレンフェーンは不当な扱いを受けた。オランダの審判のレベルは本当に笑いものだ。VARがあってもね」と述べた。

セムも目を疑った。「マッケリーとルペルティ、そしてフェイエノールトへのPK（笑）。このリーグも、この協会も、もうとっくにまともに受け止められない」