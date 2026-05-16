フェイエノールトの最有力候補が認める：「私は有力な候補だが……」

アドリー・ポルダーファルト氏は来夏フェイエノールトU-21監督に就任する有力候補だが、現時点で正式合意はしていない。同氏は土曜、雑誌『Voetbal International』に、クラブが複数候補を検討していると語った。

フェイエノールトU-21は、パスカル・ボスチャートがFCドルトレヒトへ移籍し、ディルク・カイト監督の下でアシスタントコーチに就いたため後任を探している。

クイック・ボーイズ対イセルメーフェルフス戦（2-2）後、彼はフェイエノールトと交渉中であることを認め、まだ合意には至っていないと強調した。

「私はフェイエノールトにとって有力な候補の一人ですが、現状として複数の候補者がいる状況です」とポルデヴァルトは語った。「まだ何も決まっていません。私は自分の考えを伝えましたが、他にも同じように伝えた人がいます。」

関係者によると、元フェイエノールトのトーマス・ビュッフェルも候補に名を連ねている。

なお、ポルダーファルト率いるクイック・ボーイズは2部で優勝争いの真っ只中。土曜のホームでのアイセルメーフェルス戦も2-2の引き分けに終わり、優勝決定は持ち越された。

勝っていれば優勝がほぼ確定していたが、引き分けたためデ・トレッファースとフークが1ポイント差で追っており、優勝争いは依然として接戦だ。

ポルダーファルトは早期優勝を逃し、明らかに落胆した。「この展開は想定内だった。他チームも勝ち点を落とす可能性はあった。ファンに祝勝をプレゼントしたかった。来週は接戦になりそうだ。」