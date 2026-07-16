フェイエノールトの新加入選手に伝えられたメッセージ：「アヤックスはオランダで最高のクラブだ」

フェイエノールトは今週、チャーク・エルンストを新たな正GKとして正式に獲得した。エルンストはヘルタ・ベルリン退団前にデヨヴァイシオ・ゼーフイクと話し合い、新クラブについて情報を得ていた。

移籍金は500万ユーロ超。エルンストは今週ベルリンからロッテルダムへ移り、約100万ユーロで2部ヴォルフスブルクへ移籍するティモン・ヴェレンロイターの後継者となる。

移籍が正式に決まる前、エルンストはチームメイトのゼーフイクから情報を得ていた。アムステルダム出身のゼーフイクは2022年からヘルタに所属している。「正直、フェイエノールトは素晴らしい補強をした」と、28歳の右サイドバックはESPNに語った。

「彼は若く才能があり、大きな可能性を秘めたGKだ。昨季2部で最高だった。勝ち点を拾い、ボールへの落ち着きも抜群だ」

ディフェンダーとして後ろに彼がいると心強い。ミスをしても彼が救ってくれる可能性が高い。優れた反射神経を持つ頼れるゴールキーパーだ」とゼーフイクは結んだ。

「ゴールライン上の対応も優れている。彼のスタイルを特定の枠にはめ込むことはできない。非常にバランスの取れたゴールキーパーだ」と、長年にわたりアヤックスでプレーし、トップチームで9試合に出場したゼーフイクは語る。

「アヤックスの一員として彼には前向きな言葉を掛けた。良い関係だったよ。アヤックスがオランダで最高だが、フェイエノールトも常にタイトル争いをするとも伝えた」

「フェイエノールトには熱心なサポーターがおり、ピッチ状態も良好で、チームはしっかり支えられている。彼はその環境に順応できるし、チャンピオンズリーグでも力を発揮できる。彼はあまり緊張しないタイプだ」とゼーフイクは語った。