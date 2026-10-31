フェイエノールトがフォルトゥナ・シッタートと1-1で引き分けた後、マリオ・ベーンがチャルク・エルンストを厳しく批判した。GKエルンストはシャイロ・ト・ザントに同点ゴールを決められ、ESPNの解説者ベーンは、失点を防ぐためにもっとできたはずだと指摘した。さらにベーンは、フェイエノールトが昨夏、このドイツ人GKをデ・カイプに迎え入れた判断にも疑問を呈している。

フェイエノールトは昨夏、退団したティモン・ヴェレンロイターの後釜として、ヘルタBSCからエルンストを500万ユーロで獲得した。23歳のドイツ人GKはそれ以来、フェイエノールトの正GKを務めているが、ベーンを納得させるには至っていない。フェイエノールトの元監督は、フォルトゥナに終盤の同点ゴールを許した場面でのエルンストの対応を問題視している。

失点シーンの映像を見返しながら、ベーンはESPNで「ゴール裏から見ると、GKにはもっとできることがあったと思う」と語った。特にエルンストのボールへの向かい方に批判的で、「しっかり飛び込んでいない。ただ倒れているだけだ」と述べた。

「もう一歩踏み出せたと思う。そうすれば、実際より遠くまで手が届いたかもしれない。私はGKをやったことがないが、あれは一歩踏み出してボールに飛び込むというより、倒れ込んでいるように見えた」とベーンは続けた。

ベーンの批判は、フォルトゥナ・シッタート戦でのエルンストのプレーだけにとどまらない。「GKとして、彼にはまだ疑問がある」とフェイエノールトの元監督は語る。「特に、フェイエノールトが目指すレベルを考えるとね」

エルンストは終盤、重要なセーブでフォルトゥナの途中出場選手スフェン・シモンスによる1-2となるゴールを防いだ。それでもベーンは、エルンストがまだ十分なものを見せていないと考えている。「彼はまだ私を納得させていない。最後のボールは見事に止めたが、あのゴールは簡単に決められすぎた」と解説者は語った。

ただしベーンは、自身の批判がこのドイツ人GKに対する個人攻撃に発展することは避けたいという。「もう一度言うが、エルンストへの個人攻撃になってはいけない。ただ、彼がフェイエノールトに勝ち点をもたらしたとは、まだ言えない」と強調した。

フェイエノールトの元監督はまた、なぜクラブがオランダ人GKを選ばなかったのかと疑問を投げかけた。「オランダにはブランデルホルストやドロメルのような選手もいるのに、なぜ国外からGKを連れてくる必要があるのか分からない」とベーンは述べ、ニック・オライ（PSV）とエティエンヌ・フェーセン（フローニンゲン）も選択肢として挙げた。「私に好印象を与えるGKはいくらでもいる。それなのに、フェイエノールトが連れてきたのはエルンストだ」