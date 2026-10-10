ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストが、AZ戦に臨むフェイエノールトのスタメンを発表した。負傷している渡辺剛に代わってミカ・マルモルがセンターに入り、そのためハビ・ロペスが左サイドバックを務める。デ・カイプで行われる大一番は18時45分にキックオフする。

首位を走るアルクマール勢との一戦では、トヤルク・エルンストがゴールマウスを守る。フェイエノールトの最終ラインは右からジヴァイロ・リード、ジェレマイア・セント・ジュステ、マルモル、ロペスの並び。渡辺は日本代表で負傷して以降、まだプレーできる状態には戻っていない。

フェイエノールトの中盤では、ウサマ・タルガリーヌとシャルル・ヴァンハウテが試合のコントロールを担う。オランダ代表でデビューを果たしたジヴァイ・ゼヒールが、このラインで最も攻撃的な役割を担う。

アニス・ハジ・ムサは再び万全の状態となり、慣れ親しんだ右ウイングで先発。ルチアーノ・バレンテが左から脅威をもたらし、ナチョ・フェリが中央前線でターゲット役を務める。

フェイエノールトが勝てば、AZを勝ち点1上回り、ロッテルダムのクラブが首位に立つことになる。チームには自信がある。というのも、代表ウィーク前にはPECズウォレに0-7、FCユトレヒトに5-0で勝利していたからだ。

AZではケース・スミットが大きな欠場者となる。オランダU-21代表の活動中に負傷したためだ。そのため中盤はヨルディ・クラシー、ペール・コープマイネルス、カルビン・ステングスが組み、アユブ・ウフキルが右ウイングに入る。

フェイエノールトのスタメン: エルンスト；リード、セント・ジュステ、マルモル、ロペス；タルガリーヌ、ヴァンハウテ、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ

AZのスタメン: デ・ブッセル；ダイクストラ、フース、スハウテン、チャベス；クラシー、ステングス、コープマイネルス；ウフキル、メールディンク、ダール