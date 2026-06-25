フェイエノールト元ストライカーのジョニー・ファン・ビューケリング（42）が、自身の体型への批判にインスタグラムで反論した。インドネシア代表として2試合出場した彼は、誹謗中傷を受けたことで強い反撃にでた。

故郷ヴェルプ出身のファン・ビューケリングは、主に「デ・クープ」での短期間の在籍で知られる。2010年12月から2011年3月までフェイエノールトと契約していた。

公式戦3試合で108分しか出場せず、フェイエノールトのユニフォームで披露した“悪名高いスプリント”を今もネタにされている。

今週、アルバ島から投稿した動画には「フェイエノールトを去った時と体格は相変わらずだな、最高だ」などの誹謗中傷が寄せられた。

ファン・ビューケリングは即座に「ハゼスのそっくりさんか」と反撃。別のユーザーが「ダブル・ワッパーに昇格したな」と冗談を言うと、「頭おかしい奴よりマシ」と返した。

さらに「チームメイトを食べたのか」と問われると、「いや、お前の女は食べたよ」と切り返した。

現在はアラバのラ・ファマで暫定監督を務め、来季はヴェルーウェゾームのヘッドコーチ兼GVVV（セカンドディビジョン）のアシスタントコーチに就く。