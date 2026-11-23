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土曜日にエクセルシオールに2-3で敗れたフェイエノールトは、チャンピオンズリーグでの雪辱を狙う。『Voetbalzone』は、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督がFCポルト戦で先発メンバーを複数変更すると予想している。デ・カイプでの一戦は21時に始まり、Ziggo Sport 1で生中継される。

批判を浴びることの多いチャーク・エルンストが、フェイエノールトのゴールを守る。右サイドにはジバイロ・リードが入り、ハビ・ロペスが左サイドバックに復帰する。ミカ・マルモルが再びセンターバックを務め、渡辺剛とコンビを組むためだ。

シャルル・ヴァンハウテはロッテルダムのチームの中盤で先発の座を維持する。ウサマ・タルガリンもポルト戦で再び先発し、ジヴァイ・ゼヒールもスタメンに名を連ねる。

アニス・ハジ・ムサはデ・カイプでの欧州の大一番に間に合う見込みだ。ファン・ブロンクホルスト監督は月曜日の会見で「通常どおり練習できた。だから火曜日に向けて準備はできている」と語った。

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ナチョ・フェリは火曜日、チャンピオンズリーグでの初ゴールを狙う。土曜日のエクセルシオール戦では中盤でプレーしたルチアーノ・ヴァレンテを、ファン・ブロンクホルスト監督は再び左ウイングで起用する。

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フェイエノールトは同じ街のエクセルシオールに2-3で敗れ、欧州の一戦を前にした最終戦は非常に残念な結果となった。ライバルのつまずきに乗じ、PSVとアヤックスはともに最大限の恩恵を受けた。

ポルトはポルトガルカップ4回戦でUSCパレデスに勝利した。リーグ戦ではフランチェスコ・ファリオーリ監督のチームが首位に立ち、ベンフィカに5ポイント差をつけている。

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フェイエノールトの予想先発：エルンスト、リード、渡辺、マルモル、ロペス、ヴァンハウテ、ゼヒール、タルガリン、ハジ・ムサ、フェリ、ヴァレンテ。