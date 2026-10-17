首位フェイエノールトは土曜日、テルスター戦でフリーデンロテレイ・エールディビジの戦いを再開する。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は先発メンバーを数カ所変更すると、『Voetbalzone』は予想する。主な理由は、週半ばにレアル・ベティスとのチャンピオンズリーグの一戦を控えていることだ。フェルセン・ザイトでの試合は20時に開始され、ESPN 1で生中継される。

ファン・ブロンクホルスト監督は金曜日の取材対応で、選手たちのコンディションについて語った。ルチアーノ・ヴァレンテは水曜日のコモ戦で途中交代したが、土曜日は出場できる。「そうなるとは思っていなかった。ハーフタイム中にハムストリングに少し違和感があったんだ。昨年も一度、同じことがあった。幸い損傷はなく、主に体の姿勢によるものだった。それは改善できた」とフェイエノールト指揮官は話した。

フェイエノールトのゴールマウスは引き続きチャルク・エルンストが守り、右サイドバックにはジヴァイロ・リードが入る。コモ戦で疲労を訴えたジェレマイア・セント・ジュステに代わり、テルスター戦では渡辺剛が出場。ミカ・マルモルとハビ・ロペスがロッテルダムのチームの守備陣を構成する。

中盤ではウサマ・タルガリンが監督から休養を与えられ、セム・ステインが先発する。ジヴァイ・ゼヒールとシャルル・ヴァンハウテは、ロッテルダムの首位チームで引き続き先発の座を守る。

コモ戦で際立った活躍を見せたアニス・ハジ・ムサが右ウイングで先発。前線のターゲット役にはナチョ・フェリが入り、コモ戦で途中出場から好プレーを見せたガウス・ディアラが、左サイドでヴァレンテに代わる。

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フェイエノールトの予想先発メンバー：エルンスト；リード、渡辺、マルモル、ロペス；ヴァンハウテ、ゼヒール、ステイン；ハジ・ムサ、フェリ、ディアラ。