フェイエノールトの予想先発メンバー：ファン・ブロンクホルストが1カ所変更

フェイエノールトは日曜日、SCヘーレンフェーンとのアウェー戦でフリーデンロテライ・エールディヴィジの戦いを再開する。Voetbalzoneは、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督がおなじみの顔ぶれを起用すると予想している。フリースラント州での一戦は12時15分にキックオフし、ESPN 2で生中継される。

アベ・レンストラ・スタディオンでは、チャルク・エルンストがゴールを守る。ロッテルダムから乗り込むフェイエノールトの守備陣は、右からジヴァイロ・リード、渡辺剛、ミカ・マルモル、ハビ・ロペスが並ぶ。完全に回復した渡辺は、火曜日のインテル戦に出場したタイス・クライエフェルトに代わって入る。ジェリー・セント・ジュステは負傷のため欠場する。

北部での一戦では、シャルル・ファンハウッテ、ウサマ・タルガリン、ジヴァイ・ゼヒールがフェイエノールトの中盤を構成する。タルガリンは少し体調を崩して個別練習をしていたが、先発できるまでに回復している。

フェイエノールトの前線にサプライズはない。アニス・ハジ・ムーサが右サイドから先発し、ナチョ・フェリが中央でパスの受け手となり、主将ルチアーノ・バレンテは左サイドでプレーする。

ファン・ブロンクホルスト監督は金曜日の会見で、リース・ネルソンとシャキール・ファン・ペルシーは途中出場できる状態だと語った。ヘイス・スマル、バルト・ニューコープ、ジョーダン・ボス、トーマス・ベーレン、ヤクブ・モデールは日曜日の試合に出場できない。

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フェイエノールトはフォルトゥナ・シッタート戦で勝ち点を取りこぼし（1-1）、インテルには0-3で敗れた。一方、ヘーレンフェーンはNEC戦に1-0で勝利して勝ち点3を獲得し、上位に続く位置につけている。

予想スタメン：エルンスト；リード、渡辺、マルモル、ロペス；ファンハウッテ、タルガリン、ゼヒール；ハジ・ムーサ、フェリ、バレンテ。