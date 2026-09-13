フェイエノールトの予想スタメン：成功した布陣が優先される見込み

フェイエノールトは、チャンピオンズリーグでのFCバルセロナ戦5-1の敗戦のリベンジを懸け、PECズヴォレ戦に臨む。ルチアーノ・バレンテは前線に回る見通しだと、Voetbalzoneが予想している。PECズヴォレ対フェイエノールトは日曜16時45分キックオフで、ESPN 2で生中継される。

バルセロナでの難しい一戦にもかかわらず、チュアルク・エルンストがズヴォレでもゴールマウスを守る。フェイエノールトの両サイドバックは、右がヒヴァイロ・リード、左がミカ・マルモル。ロッテルダム勢の最終ライン中央はジェレマイア・セント・ジュステと渡辺剛が形成する。

中盤では、シャルル・ヴァンハウッテとヒヴァイ・ゼヒールが再び先発に入る。ウサマ・タルガリンはバルセロナ戦で途中出場し、そのプレーにジョバンニ・ファン・ブロンクホルストは満足していた。指揮官は金曜の会見で「後半はプレスのかけ方を少し変えたかった。特にバレンテをサイドに置くことで、より試合に入れるようにしたかった。ウサマはそれをうまくこなしてくれたし、より前から圧力をかけられるようになった。それがタルガリンの強みだ」と語った。

前線ではアニス・ハジ・ムサが右サイドに入り、ルチアーノ・バレンテが左からプレーする。バルセロナ戦でオフサイドによりゴールが取り消されたナチョ・フェリが、ズヴォレでフェイエノールトの最前線に立つ。

フェイエノールトは先週、敵地でNECを1-3で下した。一方のPECはスパルタ・ロッテルダム戦で2-2の価値ある勝ち点1を手にしており、フレンドンロテレイ・エールディビジで中位につけている。

フェイエノールト予想スタメン：エルンスト；リード、セント・ジュステ、渡辺、マルモル；ヴァンハウッテ、タルガリン、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ。