フェイエノールトの予想スタメン：主力選手がコモ戦に出場可能

フェイエノールトは、先月のFCバルセロナ戦で1-5の敗戦を喫した後、チャンピオンズリーグでの雪辱を狙う。『Voetbalzone』の予想によると、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は水曜日のコモ戦でも、AZに2-0で勝利した試合と同じ先発メンバーを起用する見込みだ。デ・カイプでの一戦は18時45分にキックオフを迎え、Ziggo Sport Selectで生中継される。

イタリアのチームを相手に、GKはチャルク・エルンストが務める。フェイエノールトの両サイドバックは右にジヴァイロ・リード、左にハビ・ロペス。ジェレマイア・セント・ジュストとミカ・マルモルが最終ラインの中央を組む。渡辺剛は完全にコンディションを取り戻しており、途中出場も可能だ。

フェイエノールトの中盤に、ファン・ブロンクホルスト監督がサプライズを用意している様子はない。シャルル・ファンハウッテ、ウサマ・タルガリン、ジヴァイ・ゼヒエルがコモ戦に先発する見込みだ。

ホームチームの前線も、おなじみの顔ぶれとなる。右にはアニス・ハジ・ムサ、左には好調のルチアーノ・ヴァレンテを配置。AZ戦で得点を挙げたナチョ・フェリが、フェイエノールトの最前線に入る。

フェイエノールトはAZ戦で印象的な戦いを見せ、現在はVriendenloterijエールディヴィジの首位に立つ。コモはセリエAの上位陣に位置し、日曜日にはドニエル・マレンがレッドカードで退場となったASローマとの試合で、0-0の引き分けに持ち込んだ。

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コモはチャンピオンズリーグの戦いを、RBライプツィヒに4-1で快勝してスタートさせた。ライプツィヒは火曜日にPSVと対戦する。一方、フェイエノールトはバルセロナで大差の敗戦を喫している。

フェイエノールトの予想先発メンバー：エルンスト、リード、セント・ジュスト、マルモル、ロペス、ファンハウッテ、タルガリン、ゼヒエル、ハジ・ムサ、フェリ、ヴァレンテ。