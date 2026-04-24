フェイエノールトの予想スタメン：ファン・ペルシーが後継者にモデルを指名

フェイエノールトは土曜、ホームでFCフローニンゲンと対戦し、フレンド・ロテリー・エールディヴィジの2位争いを続ける。ロビン・ファン・ペルシー監督は中盤の布陣を再考する。デ・クープでのキックオフは16:30で、ESPN 1が生中継する。

ティモン・ヴェレンロイターがゴールマウスを守り、右SBはマッツ・デイルが先発。アネル・アフメドホジッチの負傷により、センターバックは渡辺剛とタイス・クライフェルトのコンビだ。左SBはジョーダン・ボス。

中盤はオッサマ・タルガリンが統率し、ルチアーノ・ヴァレンテとトビアス・ファン・デン・エルシャウトも先発する。左ウイングはヤクブ・モデルの負傷で1列下がる。

前線ではアニス・ハジ・ムッサが右サイドからクロスを供給し、チャンスを作る。ラヒーム・スターリングは2週間前のNEC戦でベンチスタートだったが、今回はヴァン・デン・エルシャウトが中盤で先発するためスタメンに名を連ねる。上田綾瀬が1トップを務める。

フェイエノールトは残り4節で勝ち点55。2位争いではFCトゥエンテ対NECの結果も注目される。

フェイエノールト予想スタメン：ウェレンロイター；デイル、渡辺、クライフェルト、ボス；タルガリン、ファン・デン・エルシャウト、ヴァレンテ；ハジ・ムッサ、上田、スターリング。