フェイエノールトの予想スタメン：ファン・ペルシーがハジ・ムッサの起用を決定

フェイエノールトは日曜日、FCヴォレンダムと対戦し、「フレンデンロテリー・エールディヴィジ」での2位を守り抜こうとする。ロビン・ファン・ペルシー監督は、代表戦期間中に理想的な布陣を練ってきた。FCヴォレンダム対フェイエノールトの試合は14時30分にキックオフし、ESPN 3で生中継される。

ヨルダン・ロトンバはアヤックスとの「デ・クラシーカー」で印象的なプレーを見せ、ヴォレンダム戦でも再びチャンスを得る。渡辺剛とアネル・アフメドホジッチがロッテルダムの守備陣の中核を担う。オーストラリア代表で好印象を残したヨルダン・ボスが、ディフェンスの左サイドで先発する。ゴールマウスにはティモン・ヴェレンロイターが立つ。

ルチアーノ・ヴァレンテ、ウサマ・タルガリン、ヤクブ・モデルは代表戦期間を無事に終え、フェイエノールトの3人の中盤の要となる。イン・ボム・ファンは、まだ試合メンバー入りできるほどのコンディションには至っていない。

アニス・ハジ・ムッサがまだ90分間プレーできる状態ではないため、ゴンサロ・ボルジェスが右ウイングで先発する。ヴァン・ペルシー監督率いるチームでは、上田綾瀬が最前線のストライカーを務め、左サイドには再びラヒーム・スターリングが起用される。

残り6節となった現在、フェイエノールトは2位のNECに3ポイントのリードを保っている。今シーズン序盤、ロッテルダムのチームはヴォレダム相手に苦戦したが、それでも3-1で勝利を収めている。

フェイエノールトの予想スタメン：ウェレンロイター；ロトンバ、渡辺、アフメドホジッチ、ボス；タルガリン、ヴァレンテ、モデール；ボルヘス、上田、スターリング。