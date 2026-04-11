フェイエノールトの予想スタメン：ファン・ペルシーがヴァレンテとハジ・ムッサの起用を決定

2位フェイエノールトは日曜、3位NECのホームへ。大一番を前にファン・ペルシー監督の悩みは尽きない。NEC対フェイエノールトは14時30分キックオフ、ESPN 1で生中継。

アネル・アフメドホジッチ、ルチアーノ・ヴァレンテ、アニス・ハジ・ムッサはコンディション不足で先発が難しい。

ゴールマウスはキャプテンのティモン・ウェレンロイターが守る。マッツ・デイル、渡辺剛、タイス・クライフェルト、ヨルダン・ボスが守備ラインを組む。

トビアス・ファン・デン・エルシャウトが先発デビュー。ヤクブ・モデールとウサマ・タルガリンが中盤を構成する。イン・ボム・ファンとセム・ステインは負傷で欠場。

先週のFCヴォレンダム戦に続きコンディション不良のハジ・ムッサに代わってゴンサロ・ボルジェスが起用される。左サイドにはラヒーム・スターリング、前線にはエールディヴィジ得点王の上田綾瀬が攻撃の要となる。

フェイエノールトはCL出場を目指すNECに1ポイント差で先行。今季前半はホームで2-4の逆転負けを喫した。

フェイエノールト予想先発：ウェレンロイター、デイル、渡辺、クライフェルト、ボス、タルガリン、モデール、ファン・デン・エルシャウト、ボルヘス、上田、スターリング。