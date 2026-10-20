フェイエノールトは水曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでレアル・ベティスと対戦する。スペインでの一戦に向け、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は強力な先発メンバーを選ぶと、Voetbalzoneが予想している。セビリアでの試合は21時にキックオフし、Ziggo Sport Selectで生中継される。

ファン・ブロンクホルスト監督は先週土曜日のテルスター戦（4-3で勝利）で、タイス・クラーイフェルト、セム・ステイン、ガウス・ディアラを起用した。しかし、水曜日のレアル・ベティス戦では3選手とも先発しないとみられる。

フェイエノールトのゴールを守るのはチャルク・エルンスト。右サイドバックにジヴァイロ・リード、左サイドバックにミカ・マルモルが入る。守備の中央にはジェレマイア・シント＝ユステが復帰し、渡辺剛とコンビを組む。

中盤では、テルスター戦で2得点を挙げたステインに代わってウサマ・タルガリンが入る。シャルル・ファンハウテとジヴァイ・ゼキエルが、スペインでのフェイエノールトの中盤を構成する。

水曜日はアニス・ハジ・ムサが右ウイングを務め、ルチアーノ・バレンテが左サイドに復帰する。3トップを採用するフェイエノールトでは、ナチョ・フェリが最前線に入る。

フェイエノールトは先週、コモに3-2で印象的な勝利を収めた。レアル・ベティスはFCポルトを3-2で下したが、その3日後にはホームでFCバルセロナに2-5で敗れた。

フェイエノールトの予想先発メンバー：エルンスト；リード、シント＝ユステ、渡辺、マルモル；ファンハウテ、タルガリン、ゼキエル；ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ。