フェイエノールトは水曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでレアル・ベティスと対戦する。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督はスペインでの一戦に強力な布陣で臨むと、Voetbalzoneは予想している。セビリアでの試合は21時に始まり、Ziggo Sport Selectで生中継される。

ファン・ブロンクホルスト監督は先週土曜日のテルスター戦（4-3で勝利）で、タイス・クラーイフェルト、セム・ステイン、ガウス・ディアラを起用した。しかし、水曜日のレアル・ベティス戦では、この3人は先発しないとみられる。

フェイエノールトのゴールを守るのはチャルク・エルンスト。右サイドバックにはジヴァイロ・リード、左サイドバックにはミカ・マルモルが入る。守備の中央にはジェレマイア・シント＝ユステが復帰し、渡辺剛とコンビを組む。

中盤では、テルスター戦で2得点を挙げたステインに代わってウサマ・タルガリンが入る。シャルル・ファンハウテとジヴァイ・ゼヒールが、スペインでの一戦に臨むフェイエノールトの中盤を構成する。

水曜日はアニス・ハジ・ムサが右ウイングに入り、左サイドにはルチアーノ・ヴァレンテが復帰する。3トップで臨むアウェーチームの最前線には、ナチョ・フェリが入る。

フェイエノールトは先週、コモに3-2で印象的な勝利を収めた。レアル・ベティスはFCポルトを3-2で下したが、その3日後にはホームでFCバルセロナに2-5で敗れた。

フェイエノールトの予想先発メンバー：エルンスト、リード、シント＝ユステ、渡辺、マルモル、ファンハウテ、タルガリン、ゼヒール、ハジ・ムサ、フェリ、ヴァレンテ。