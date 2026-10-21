フェイエノールトは水曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでレアル・ベティスと対戦する。スペインでの一戦に向け、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は強力な先発メンバーを選ぶと、Voetbalzoneが予想している。セビリアでの試合は21時にキックオフされ、Ziggo Sport Select で生中継される。

ファン・ブロンクホルスト監督は先週土曜日のテルスター戦（4-3で勝利）で、タイス・クライエフェルト、セム・ステイン、ガウス・ディアラを起用した。しかし、この3選手は水曜日のレアル・ベティス戦では先発しない見込みだ。

フェイエノールトのゴールマウスを守るのはチャルク・エルンスト。右サイドバックにヒバイロ・リード、左サイドバックにミカ・マルモルが入る。センターバックにはジェレマイア・サン・ジュストが復帰し、渡辺剛とコンビを組む。

中盤では、テルスター戦で2得点を挙げたステインに代わってウサマ・タルガリンが入る。シャルル・ヴァンハウッテとジヴァイ・ゼキエルが、スペインでの一戦の中盤を構成する。

水曜日の右ウイングはアニス・ハジ・ムサが務め、左サイドにはルチアーノ・ヴァレンテが戻る。3トップを採用するアウェーチームで、ナチョ・フェリが最前線に入る。

フェイエノールトは先週、コモに印象的な3-2の勝利を収めた。レアル・ベティスはFCポルトを3-2で下したが、その3日後にはホームでFCバルセロナに2-5で敗れている。

フェイエノールトの予想先発メンバー：エルンスト；リード、サン・ジュスト、渡辺、マルモル；ヴァンハウッテ、タルガリン、ゼキエル；ハジ・ムサ、フェリ、ヴァレンテ。