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フェイエノールトは土曜日、デ・カイプに同じロッテルダムのエクセルシオールを迎える。最大の焦点は、アニス・ハジ・ムサが先発できる状態にあるかどうかだ。ロッテルダム・ダービーは18時45分に始まり、ESPN 1で生中継される。

フェイエノールトのゴールマウスには、予想どおりチャルク・エルンストが立つ。ホームチームの守備陣は右からギヴァイロ・リード、渡辺剛、ミカ・マルモル、ハビ・ロペスが形成する。

フェイエノールトの中盤に新たな顔ぶれはない。シャルル・ファンハウッテ、ウサマ・タルガリン、ジヴァイ・ゼヒールがエクセルシオール戦に先発する。

ハジ・ムサはアルジェリア代表での活動から足首を負傷して戻ってきた。そのため、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストは右ウイングでジェライノ・スハーケンを先発させる。

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フェイエノールトの指揮官は、ハジ・ムサについて一切リスクを冒したくない。チームは火曜日にチャンピオンズリーグのリーグフェーズでFCポルトをホームに迎えるからだ。

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ファン・ブロンクホルストは金曜日の会見で「スハーケンは間違いなく準備ができている選手だと思う。これまでの試合でも途中出場している。選手を投入するのは、我々がその選手を信頼しているときだけだ。彼には我々にとって非常に有用な資質があると思う」と語った。

首位PSVと勝ち点1差のフェイエノールトでは、ナチョ・フェリが再び最前線を担う。左ウイングにはルチアーノ・バレンテが引き続き起用される。

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フェイエノールトはフリーデンロテライ・エールディビジで雪辱を期す。代表ウィーク直前、ファン・ブロンクホルスト率いるチームはscヘーレンフェーンとのアウェー戦に5-3で敗れた。

フェイエノールトの予想スタメン：エルンスト；リード、渡辺、マルモル、ロペス；ファンハウッテ、タルガリン、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ。