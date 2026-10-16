首位フェイエノールトは土曜日、テルスター戦でフリーデンロテライ・エールディビジの戦いを再開する。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は先発メンバーを数カ所変更すると、Voetbalzoneは予想している。その主な理由は、週半ばにレアル・ベティスとのチャンピオンズリーグの一戦を控えていることだ。フェルセン＝ザイトでの試合は20時に始まり、ESPN 1で生中継される。

ファン・ブロンクホルスト監督は金曜日の会見で、選手たちのコンディションについて語った。ルシアーノ・バレンテは水曜日のコモ戦で途中交代したが、土曜日は出場可能だ。「そうなるとは思っていなかった。彼はハーフタイム中にハムストリングに少し違和感を覚えていた。昨年も一度、同じことがあった。幸い損傷はなく、主に体の姿勢が問題だった。それは解消した」とフェイエノールトの指揮官は話した。

フェイエノールトのゴールマウスは引き続きチャルク・エルンストが守り、右サイドバックにはジヴァイロ・リードが入る。ジェレマイア・シント＝ユステはコモ戦で疲労を訴えており、テルスター戦ではツヨシ・ワッタナベが代わって出場する。ミカ・マルモルとハビ・ロペスがロッテルダムのチームの守備陣を構成する。

中盤ではウサマ・タルガリンに休養が与えられ、セム・ステインが先発する。ジヴァイ・ゼヒールとシャルル・ヴァンフッテは、ロッテルダムの首位チームで先発の座を維持する。

コモ戦で際立った活躍を見せたアニス・ハジ・ムサが右ウイングで先発する。前線ではナチョ・フェリが攻撃の起点を担い、コモ戦で途中出場して好プレーを見せたガウス・ディアラが左サイドでバレンテに代わる。

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フェイエノールトの予想先発メンバー：エルンスト、リード、ワッタナベ、マルモル、ロペス、ヴァンフッテ、ゼヒール、ステイン、ハジ・ムサ、フェリ、ディアラ。