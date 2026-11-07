フェイエノールトの予想スタメン：ファン・ブロンクホルストが1カ所変更

フェイエノールトは日曜日、SCヘーレンフェーンとのアウェー戦でフリーデンロテライ・エールディビジの戦いを再開する。『Voetbalzone』は、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督がおなじみの顔ぶれを起用すると予想している。フリースラントで行われる一戦は12時15分にキックオフし、ESPN 2で生中継される。

アベ・レンストラ・スタディオンでは、チャルク・エルンストがゴールを守る。ロッテルダムから乗り込むフェイエノールトの守備陣は、右からジヴァイロ・リード、渡辺剛、ミカ・マルモル、ハビ・ロペスが並ぶ。完全にコンディションを取り戻した渡辺が、火曜日のインテル戦に出場したタイス・クラーイフェルトに代わって入る。ジェリー・シン・ジュステは負傷のため欠場する。

北部での一戦に臨むフェイエノールトの中盤は、シャルル・ファンハウテ、ウサマ・タルガリン、ジヴァイ・ゼヒールが担う。タルガリンは少し体調を崩して個別練習を行っていたが、先発できるまでに回復している。

フェイエノールトの前線に驚きはない。右からアニス・ハジ・ムサが先発し、中央ではナチョ・フェリが攻撃の起点となり、主将ルチアーノ・ヴァレンテが左でプレーする。

ファン・ブロンクホルスト監督が金曜日の取材対応で語ったところによると、リース・ネルソンとシャキール・ファン・ペルシーは途中出場できる状態にある。ハイス・スマル、バルト・ニューコープ、ジョーダン・ボス、トーマス・ベーレン、ヤクブ・モダーは日曜日の試合に出場できない。

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フェイエノールトはフォルトゥナ・シッタート戦で勝ち点を取りこぼし（1-1）、インテルには0-3で敗れた。一方、ヘーレンフェーンはNEC戦で勝ち点3を獲得し（1-0）、上位に次ぐ位置につけている。

予想先発メンバー：エルンスト；リード、渡辺、マルモル、ロペス；ファンハウテ、タルガリン、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、ヴァレンテ。