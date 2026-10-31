ジェレマイア・シント＝ユステは足首の負傷により、土曜日のフォルトゥナ・シッタート戦を欠場する。フェイエノールトのジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督が金曜日の記者会見で明らかにした。デ・カイプで行われる試合は16時30分にキックオフ。生中継はESPN 3。

「ジェリーが明日の試合に出られないことは確かだ。来週に向けて準備を整えられればと思っている。したがって、メンバーには入らない」。フェイエノールトの指揮官は金曜日、ロッテルダム南部での会見でそう説明した。

シャキール・ファン・ペルシーとレイス・ネルソンはチーム練習に復帰し、戦列復帰に向かっている。「2人とも来週には戻ると見込んでいる。インテル戦になるか、SCヘーレンフェーン戦になるかは、もう少し様子を見る必要がある」。ファン・ブロンクホルスト監督はまた、ヘイス・スマルが今週、体調を崩していたと付け加えた。

フォルトゥナ戦ではチャルク・エルンストがゴールを守る。右サイドはジヴァイロ・リードが担い、左サイドバックにはPSV戦で途中出場し、好プレーを見せたハビ・ロペスが入る。ロッテルダムのチームのセンターバックは渡辺剛とミカ・マルモルだ。

フェイエノールトの中盤にはおなじみの顔ぶれが並ぶ。シャルル・ファンハウテとウサマ・タルガリンが守備的な役割を担い、ジヴァイ・ゼヒールにはフォルトゥナのゴールへ向かう自由が与えられる。

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ホームチームの前線にもサプライズはない。リンブルフのチームを相手に、アニス・ハジ・ムーサが右、ルチアーノ・バレンテが左サイドを担う。フリーデンロテライ・エールディビジで首位に立つチームの攻撃をけん引するのはナチョ・フェリだ。

フェイエノールトの予想先発メンバー：エルンスト、リード、渡辺、マルモル、ロペス、ファンハウテ、タルガリン、ゼヒール、ハジ・ムーサ、フェリ、バレンテ。