フェイエノールトのジェレマイア・シント・ユステは足首の負傷により、土曜日のフォルトゥナ・シッタート戦を欠場する。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督が金曜日の記者会見で明らかにした。デ・カイプでの一戦は16時30分に始まり、ESPN 3で生中継される。

「ジェリーが明日出場できないのは確かだ。来週に向けて準備を整えたい。だから、メンバーには入らない」と、フェイエノールトの指揮官は金曜日、ロッテルダム南部での会見で説明した。

シャキール・ファン・ペルシーとリース・ネルソンは練習に復帰し、戦列復帰へ向かっている。「2人とも来週には戻ると見込んでいる。インテル戦になるか、SCヘーレンフェーン戦になるかは、もう少し様子を見なければならない」。ファン・ブロンクホルスト監督は負傷者らの状況を伝える中で、ヘイス・スマルが今週、体調を崩していたことも明かした。

フォルトゥナ戦ではチャーク・エルンストがゴールを守る。右サイドをギヴァイロ・リードが担い、左サイドバックにはPSV戦で途中出場して好プレーを見せたハビ・ロペスが入る。フェイエノールトのセンターバックは渡辺剛とミカ・マルモルだ。

フェイエノールトの中盤にはおなじみの顔ぶれが並ぶ。シャルル・ファンハウッテとウサマ・タルガリンが守備的な役割を担い、ジヴァイ・ゼヒールにはフォルトゥナのゴールを狙う自由が与えられる。

ホームチームの前線にもサプライズはない。アニス・ハジ・ムサが右、ルチアーノ・ヴァレンテが左のサイドを担い、リンブルフ州のチームと対戦する。フリエンデンロテライ・エールディビジで首位に立つフェイエノールトの最前線にはナチョ・フェリが入る。

フェイエノールトの予想スタメン：エルンスト；リード、渡辺、マルモル、ロペス；ファンハウッテ、タルガリン、ゼヒール；ハジ・ムサ、フェリ、ヴァレンテ。