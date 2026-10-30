フェイエノールトは土曜日、足首の負傷によりジェレマイア・シン・ジュステを欠いてフォルトゥナ・シッタートと対戦する。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督が金曜日の記者会見で明かした。デ・カイプでの一戦は16時30分にキックオフし、ESPN 3で生中継される。

「ジェリーが明日出場できないことは確かだ。来週に向けて出場できる状態にしたい。だからメンバーには入らない」。フェイエノールトの指揮官は金曜日、ロッテルダム南部での会見でそう説明した。

シャキール・ファン・ペルシーとリース・ネルソンはチーム練習に復帰し、戦列復帰に近づいている。「2人とも来週には戻ると見込んでいる。インテル戦になるか、SCヘーレンフェーン戦になるかは、もう少し様子を見る必要がある」。ファン・ブロンクホルスト監督は負傷者らの状況に加え、ヘイス・スマルが今週、体調を崩していたことも明かした。

フォルトゥナ戦ではチャルク・エルンストがゴールを守る。右サイドはジバイロ・リードが担い、PSV戦で途中出場から好プレーを見せたハビ・ロペスが左サイドバックに入る。ロッテルダムのクラブでは、渡辺剛とミカ・マルモルがセンターバックを務める。

フェイエノールトの中盤にはおなじみの顔ぶれが並ぶ。シャルル・ファンハウッテとウサマ・タルガリンが守備的な役割を担い、ジバイ・ゼヒエルにはフォルトゥナのゴールを狙う自由が与えられる。

ホームチームの前線にも驚きはない。アニス・ハジ・ムーサが右、ルチアーノ・バレンテが左のサイドを担い、リンブルフ州のクラブと対戦する。ヴリーデンロテライ・エールディヴィジで首位に立つフェイエノールトの最前線には、ナチョ・フェリが入る。

フェイエノールトの予想先発メンバー：エルンスト／リード、渡辺、マルモル、ロペス／ファンハウッテ、タルガリン、ゼヒエル／ハジ・ムーサ、フェリ、バレンテ。