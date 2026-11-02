フェイエノールトはチャンピオンズリーグの大一番を控える。火曜日にインテルをデ・カイプに迎えるためだ。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストは実績ある選手たちを信頼すると、『フットバルゾーン』は予想する。ロッテルダム南部で行われるこの欧州の注目カードは21時キックオフ。試合はジッゴ・スポーツ・セレクトで生中継される。

ジェレマイア・セント・ジュステとヤクブ・モデルは、インテル戦に出場できるほどコンディションが整っていない。ファン・ブロンクホルストが月曜日の会見で明かした。シャキール・ファン・ペルシーとリース・ネルソン は土曜日のフォルトゥナ・シッタート戦を欠場したが、練習に復帰しており、火曜日は出場可能だ。

イタリアの強豪インテルとの一戦では、チャルク・エルンストがゴールを守る。フェイエノールトの両サイドバックは右にジバイロ・リード、左にハビ・ロペス。渡辺剛とミカ・マルモルがセンターバックを組む。

ファン・ブロンクホルストは中盤でも通常の顔ぶれを維持する。シャルル・ファンハウテ、ウサマ・タルガリン、そしてより前方に位置するジバイ・ゼヒエルが再び先発する。

前線にも驚きはない。アニス・ハジ・ムサがいつも通り右から攻撃を仕掛け、ルチアーノ・バレンテが左サイドに入る。ナチョ・フェリはインテルの老獪な守備陣を相手に、最前線の攻撃の起点を担う。

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フェイエノールトは土曜日のフォルトゥナ戦で貴重な勝ち点を取りこぼした。終盤にフォルトゥナが勝ち点1をもぎ取り、試合は1-1に終わった。一方、インテルもセリエAの優勝争いで痛手を負った。常に激しい一戦となるACミランとのダービーに3-1で敗れている。

フェイエノールトの予想先発メンバー：エルンスト、リード、渡辺、マルモル、ロペス、ファンハウテ、タルガリン、ゼヒエル、ハジ・ムサ、フェリ、バレンテ。