アニス・ハジ・ムサが月曜日、ロビン・ファン・ペルシについて突如として言及した。フェイエノールトのアタッカーは、自身と前指揮官が一緒に写った写真をハートマーク付きでインスタグラムのストーリーズに投稿。これにより、このアルジェリア人選手は、ファン・ペルシーの解任から1カ月半以上が経った今になって、あらためて公然と支持を表明したようだ。

ハジ・ムサの投稿は注目すべきタイミングで出された。フェイエノールトが6月7日、内部評価を経てファン・ペルシーの解任を決めて以降、選手グループからは目立った発信がなかったからだ。このウインガーのインスタグラム・ストーリーは、指揮官退任後にフェイエノールトの選手が見せた公の支持表明として、最も明確なものの一つとなっている。

解任から3日後になって初めて、クラブ首脳陣の決定について言及したのは渡辺剛だった。日本人DFはそのニュースから3日後、ファン・ペルシーの退任を非常につらく感じていると明かし、自身の言葉によれば、彼の下では常に大きな信頼を感じていたという。

「彼の解任は本当に悲しいです」と、渡辺は当時語っていた。「彼からはいつも大きな信頼をもらっていましたし、綾瀬（上田、編集部注）も同じでした。僕たちは一緒に良い時期も悪い時期も経験しました。でも最終的に2位で終え、チャンピオンズリーグ出場を決めました」

フェイエノールト・ファンダーグでファン・ペルシーに関する質問が打ち切られる

土曜日のフェイエノールト・ファンダーグでも、この話題が今なおクラブ内でデリケートであることがうかがえた。セム・ステインとルチアーノ・ヴァレンテは取材対応の場で、子どもから「ファン・ペルシーが去り、後任にジョバンニ・ファン・ブロンクホルストが就任したことをどう思うか」と質問された。

だが、選手たちが中身のある返答をする前に、フェイエノールトの広報責任者が介入した。「この質問は少しスキップします。質問の意図は分かるけどね。でも、みんな嫌だったと思う。ただ、みんなまた前に進まないといけない」。その後、ステインはこれを「本当にいい質問」と呼び、ヴァレンテもそれに同調した。



