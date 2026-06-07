フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシーに痛ましい兆候：「経営陣と相性が合わない」

金曜夜、番組『De Oranjezomer』に登場したディック・アドヴォカートは、新テクニカルディレクター、デヴィ・リゴーがロビン・ファン・ペルシーについて語った発言を批判した。また『De Telegraaf』の番組『Kick-off』ではフェイエノールトの現状が議論され、ヴァレンティン・ドリーセンはファン・ペルシーと新経営陣の相性が合わないと結論付けた。

月曜日にリゴーと次期GMエーンホーンが共同会見を行ったが、ファン・ペルシーの去就は依然不明瞭だ。金曜の『デ・オランジェゾマー』でアドヴォカートは、ロッテルダムの状況に強く疑問を呈し、テクニカルディレクターの権限が過大だと批判した。

イェロエン・カプテインスは、アドヴォカート氏の発言を「賢明でない」と指摘しつつ、彼が「小さな将軍」としてファン・ペルシーを擁護したことは理解できると語った。それでもカプテインスは、リゴー氏の判断には合理性があると見ている。ヴァレンティン・ドリーセンは、ファン・ペルシーがアドヴォカートとの継続を希望していたことが摩擦の背景にあると分析。「ディックはリゴーから攻撃されたと感じているのではないか」と語った。

ドリessen は、フェイエノールト監督がメディアで「来季は『小さな将軍』と働きたい」と語った後、アドヴォカートが沈黙していた点を指摘する。「あの時どこにいたんだ？と私も思う。その時に賛同すれば良かった」

「しかしその時に何も言わず、今になって突然批判するのはなぜなのか」とドリーセンは疑問を投げかける。

「リゴーはロバート・エーンホーンの同意を得て、多くのことが起こり、また多くのことがうまくいかなかったと示唆している。その点では彼の言う通りだ。実際、うまくいかなかったことは山ほどある」と、ウェストランダー出身の同氏は語った。「そこでアドヴォカートが突然現れて批判を繰り広げているのだ」

ドリーセンは、リゴー、エーンホーン、ファン・ペルシーが顔合わせをした後にリゴーが発言した内容について、「もし3人が相性良好なら、あのような言い方はしない。別の表現を選ぶはずだ。今回は役員とファン・ペルシーの間に溝があるように見え、アドヴォカートの反応がそれを証明している」と結んだ。