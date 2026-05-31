フェイエノールトのリゴー総監督：「私が遅れて就任したため、状況はさらに厳しい」

先週、デヴィ・リゴーがフェイエノールトの新テクニカルディレクターに就任すると正式発表された。彼はベルギー出身で、昨季「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」2位のチームでの仕事開始を楽しみにしている。

リゴーはクラブ公式番組『フェイエノールト・ワン』に「今が加入の絶好機」と語った。「フェイエノールトで挑戦できることを誇りに思います。長年オランダサッカーを追っており、クラブの情熱とサポーター、選手との絆を感じました。 フェイエノールトから声をかけていただいたとき、直感的に「ここだ」と感じました」

彼はデニス・テ・クロースの後任として、クラブで明確な目標を掲げる。「私は明確なビジョンを持つ人間として知られていると思います。移籍や売却の方針に関しては、目標に向かって着実に進めるタイプです。獲得する選手との相性は非常に重要だと考えています。」

メキシコへ帰国する前スポーツディレクターのテ・クロースとは移籍交渉で連絡を取っており、「個人的に知る元フェイエノールト選手もいる」と明かした。

新スポーツディレクターを待ち受けるのは多忙な移籍市場だ。 リゴーは準備が整っていないが、これは彼の通常の働き方とは異なる。「私は移籍期間外でも移籍業務を行う人物として知られている。今回は就任が遅れたため、さらに難しい状況だ。山積みの仕事があるが、スカウト部門とチーム一丸となって取り組むことを楽しみにしている。」

新テクニカルディレクターのロバート・エーンホーンとも協力する。「TDとGDが補完し合うのは理想的だ。ロバートとの会話でそれが実現すると感じた」と語る。クラブ・ブルージュから加入した彼は、すでにデ・クープで評価されていると感じる。

「皆さんが前向きに迎えてくださり、感銘を受けています。その信頼に報いるため、毎日全力を尽くします」と、野心あふれるリゴーはクラブチャンネルでの初インタビューを締めくくった。