フェイエノールトのリゴー新監督、デ・クープでの就任早々苦戦

先週、デヴィ・リゴーがフェイエノールトの新テクニカルディレクターに就任すると正式発表された。彼はベルギー出身で、昨季「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」2位のチームでの仕事開始を楽しみにしている。

リゴーはクラブ公式番組『フェイエノールト・ワン』に「今が加入の絶好機」と語った。「フェイエノールトで挑戦できることを誇りに思う。長年オランダサッカーを追ってきたが、このクラブのサポーターと選手たちの絆は特別だ。 フェイエノールトから声をかけていただいたとき、直感的に「ここだ」と感じました」

彼はデニス・テ・クロースの後任として、クラブで明確な目標を持つ。「私は明確なビジョンを持つ人間として知られていると思う。移籍や売却の方針では目標に向かって着実に進める。獲得する選手との相性は非常に重要だ。」

メキシコへ帰国する前スポーツディレクターのテ・クロースとは移籍交渉で連絡を取っていた。「ビジネスとしての移籍の話が中心だったが、個人的に知っている元フェイエノールトの選手もいる」と語った。

新スポーツディレクターを待ち受けるのは多忙な移籍市場だ。 リゴーは準備が整っていないが、これは彼の通常のスタイルとは異なる。「私は移籍期間外でも移籍業務を行うタイプだ。今回は就任が遅れ、さらに難しい状況だが、山積みの仕事をスカウト部門と一丸となって進めることを楽しみにしている」

新テクニカルディレクターのロバート・エーンホーンとも協力する。「TDとGDが補完し合うのは理想的だ。ロバートとの会話でそれが実現できると感じた」と語る。すでにデ・クープでも評価されているという。

「皆さんが前向きに迎えてくださり、感銘を受けています。その信頼に報いるため、毎日全力を尽くします」と、野心あふれるリゴーはクラブチャンネルでの初インタビューを締めくくった。