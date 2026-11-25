共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

フェイエノールト担当記者のマルタイン・クラッベンダム氏は、『ディック・フォールメカール・ポッドキャスト』でゴンサロ・ボルジェスの成長を評価した。ポルトガル人FWはジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の信頼を徐々に得ているようだ。

「エクセルシオール戦とFCポルト戦で途中出場したボルジェスは良かった」と、クラッベンダム氏は分析を始めた。「まるでスイッチが入ったようだ。以前は闇雲に仕掛け、どうなるかは成り行き任せだったが、もう違う。ボルジェスは周りが見えている。パスを出して動き直す。違いを生み出せる個人技もある」

「このまま成長を続ければ、フェイエノールトにとって本当に力になる選手だ」と、期待を寄せるクラッベンダム氏は予想する。「フェイエノールトは喜ぶべきだ。獲得に費用がかかっているのだから。完全に見限られていただけに、彼はよくやっている」

クラッベンダム氏はまた、火曜日のポルト戦でシャキール・ファン・ペルシーが意外にも先発したことにも触れた。「ナチョ・フェリとは異なるタイプだが、ポルトの中央の守備陣を相手に簡単な試合ではなかった」

広告 広告

「それでも、ファン・ペルシーの技術が素晴らしく、連係しやすい選手だと分かる場面が何度かあった。素早くパスをつないで動き直せる。ファン・ブロンクホルストは選択肢を増やせる。それが先発起用の説明でもあった」とクラッベンダム氏は語った。

Related Topics

同氏は、日曜日に行われるアヤックスとのデ・クラシケルで、ファン・ペルシーがベンチスタートになる可能性があるとみている。「記者会見後、日曜日はフェリが再び出場するという印象を受けた。異なるタイプの選手を選べるのは、トップクラブとして望ましいことだ。今は攻撃陣でそれができる」

また、フェイエノールトではフロリアン・カステンマイヤーが再びゴールを守るとみられる。ドイツ人GKは火曜日、同胞のチャルク・エルンストを抑えて起用され、堅実なプレーを見せた。「カステンマイヤーによってGKの問題も解決したようだ」

広告

クラッベンダム氏は、今週末のアヤックス戦に大きな重圧がかかると分かっている。「日曜日はデ・カイプで絶対に勝たなければならない。アヤックスのプレーは素晴らしいわけではないが、選手層やベンチ、交代で投入できる選手を見てほしい。それをフェイエノールトのベンチと比べると、PSVやアヤックスが投入できる選手とフェイエノールトが投入できる選手には大きな差がある」

「フェイエノールトではファン・デン・エルスハウトが投入される」と、同氏は例を挙げた。「起用して何か違うことができる選手ではない。自分の仕事をする選手だが、何試合も代表戦を経験しているユリアン・ブラントのような選手ではない。PSVはリカルド・ペピやパウル・ヴァナーらを投入できる。ただ、これは誰もが事前に分かっていたことで、当面は変わらないだろう」