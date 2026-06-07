フェイエノールトのファン・ペルシー監督にとって、「人生の転機」はピッチの外で訪れた

ロビン・ファン・ペルシーは『ヘルデン・マガジン』のインタビューで、人生で最も重要な瞬間は2006年11月に生まれた息子シャキールの誕生だと語った。

当時アーセナルに所属する23歳の選手で、妻ブシュラとロンドンに住んでいたファン・ペルシーは、「シャキールの誕生は私の人生の転機でした」と語る。後にマンチェスター・ユナイテッドへ移籍した元ストライカーは、こう振り返る。

監督は「父親になってから心身ともに落ち着き、より良い人間になれた。以前の私はアーセナルで成功し、代表でも主力になりたいと焦っていたが、出産を機に欲を捨て、練習にも集中できるようになった」と語る。

「父親になってから心が落ち着き、トレーニングやプレーの質も上がった。シャキーエルの誕生は、私の人生とキャリアの両方にとって大きなプラスだった」と、フェネルバフチェでもプレーし、フェイエノールトで現役を終えた元オランダ代表は語る。

息子シャキールは、献身的で親身な父親だと語る。「ロビンは素晴らしい父親です。スポーツマンシップに富み、いつも親身になってくれました。いつも一緒にゲームをしました。でも彼は決して私を勝たせてくれず、自分で勝ち取る必要がありました。」

フェイエノールト監督は、かつて息子と連続してゲームをした日々を振り返る。「妻のブシュラが『シャキールにたまには勝たせてあげたら？勝った感覚は彼にも大切よ』と言った。その通りかもしれないと私は答えたが、それでも彼は勝ち取る必要がある。この試練を乗り越えるべきだ」

やがてシャケールは父に勝利し、その過程で技術と精神を磨いた。 数々のゲームを通じてシャキールは「より優れたサッカー選手」に成長した。「高いテクニックが当たり前になった。多くの選手にとって10回中9回も正確にトラップやヘディングをするのは難しいが、彼にとっては普通だ。今、その成果を享受している」と父は語る。