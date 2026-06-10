渡辺剛は、フェイエノールトの監督ロビン・ファン・ペルシーの解任を嘆いている。この日本人センターバックは、経営陣による評価の結果「デ・クープ」を去ることになった同監督から、常に大きな信頼を寄せられていたという。渡辺は、ファン・ペルシーの突然の退任についてコメントした最初の選手である。

テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーとゼネラルマネージャーのロバート・エーンホーンは日曜、ファン・ペルシーに将来はないと判断。後任探しが始まっている。

「彼の解任は本当に悲しい」と落胆した渡辺は水曜日、日本のメディア『ゲキサカ』に語った。「彼からは、綾瀬（上田、編注）と同じように、いつも大きな信頼を寄せられていたんだ。」

「良い時も悪い時も共に過ごし、最終的には2位でチャンピオンズリーグ出場権を獲得しました。来季はさらに上を目指そうと話し合っていた矢先でした。この決定を残念に思います」と代表合宿先のロッテルダムで語った。

「クラブの意図は正確には分からないが、心から残念だ」とW杯代表合宿中の彼は語った。日曜のグループリーグ初戦で日本はオランダと対戦する。

「初戦はいつも大事だ。オランダの強さは分かっている。彼らは長身でフィジカルが強いが、私も自分の体をうまく使える」と語り、オランダ代表を恐れはしない。

センターバックの彼はチームメイトに「何よりもコンパクトさを保つことが大切だ。日曜に結果が出なければ、残る2試合が即座に決定戦になる」と助言する。グループFのもう2つの対戦国はスウェーデンとチュニジアだ。