ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は金曜日、フェイエノールトがインテルに0-3で敗れたチャンピオンズリーグの試合でGKチャルク・エルンストに向けられた批判に対し、同選手を強く擁護した。指揮官は、チームがまず目を向けるべきは守備のミスだと考えており、エルンストへの相次ぐ批判にはかなりうんざりしているようだ。

SCヘーレンフェーン戦に向けた記者会見で、ファン・ブロンクホルスト監督は失点には複数の選手が責任を負っていると強調した。「失点については、多くの選手の名前を挙げられると思う」。その一方で、エルンストもトップクラブでプレーするうえで避けられない批判への対処を学ぶ必要があるとの考えを示した。

続いてファン・ブロンクホルスト監督は、失点の一つで判断を誤ったという左サイドバックのハビ・ロペスを名指しした。「火曜日に問題だったのは、ハビ・ロペスが間違った側からマークしていたことだ。私にとってはそれが何より重要だ」。フェイエノールトの指揮官がまず防ぎたいのは、相手にシュートを打つ機会を与えること自体だ。

ピオトル・ジエリンスキが広いスペースを得てペナルティーエリアに向かってドリブルしたインテルの3点目についても、ファン・ブロンクホルスト監督はGKのプレーだけが問題ではないと見ている。「GKがあのボールを取るべきだったとは言える。だが、なぜ我々はついていかなかったのか、なぜ適切な位置にいなかったのかとも言える。私にとっては、すべてをGKのせいにするより、そちらのほうが重要だ」

エルンストはインテル戦で、スタンドから皮肉を込めた拍手も浴びた。「あの場面で観客が皮肉を込めた反応をするのは当然だが、何かがうまくいっていないことも明確に伝えている」

指揮官は試合後、エルンストと個別に話す必要はないと考えた。「いや、まったくない。我々はチームとして取り組んでいる」。批判が続く中でも、ファン・ブロンクホルスト監督はGKへの信頼を揺るがしていない。「私の第一の仕事は選手を成長させることだ」

ただし、その成長は結果を出すことと両立させなければならないとファン・ブロンクホルスト監督は語る。「チャンピオンズリーグでは4試合を終えた時点で勝ち点が十分ではないが、リーグ戦では首位に立っている。私の仕事は選手が力を発揮できるようにし、さらに成長させることだ。そこに自分のエネルギーを注がなければならない」