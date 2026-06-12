フェイエノールトのファン・グンミンが韓国を率い、チェコに勝利してワールドカップ進出を決めた。

韓国は後半の逆転劇でチェコに2-1で勝利し、ワールドカップ初白星を挙げた。フェイエノールトのファン・インボムは自身で得点し、オ・ヒョンギュにもアシストしてチームの主役となった。 この結果、韓国はメキシコと同様にグループAで勝ち点3を得た。

前半も韓国が優位に立ち、ファン・インボムが中盤を支配。ホン・ミョンボ監督率いるチームはチェコの脆弱な守備を何度も突いた。

ソン・フンミンのシュートはロビン・フラナツが辛うじてブロック。続くCKではイ・ハンボムのヘディングがクロスバー上へ外れた。

PSV所属GKはPSGMFイ・ガンインのミドルを好セーブ。ソンがペナルティエリアから放ったシュートもわずかに外れ、チェコはコーナーキックから一度だけチャンスを作っただけだった。

後半も流れは変わらず、チェコは攻撃の兆しを見せず、中盤は韓国が支配。ファン・ウインギはすでに好プレーを連発していた。

後半早々、ソン・フンミンはイ・ガンインのスルーパスから決定機を迎えたが、飛び出したGKコヴァールを越えるチップシュートは成功しなかった。

しかし60分、チェコはクーファルの長いスローインをクレジチが走り込んで頭でニアに叩き込み、0-1と先制した。

この得点が後半の幕開けを告げた。しかし10分も経たないうちに韓国が同点に追いつく。エールディヴィジのファンがコヴァールをかわし、チップシュートでネットを揺らした：1-1。

チェコはセットプレー以外ほとんど脅威がなく、フリーキックからトマーシュ・ソウチェクのヘディングがネットを揺らしたかに見えたが、わずかにオフサイドだった。

この勢いで数分後、白昇浩のスルーパスから黄が鋭いクロスを送り、曺が押し込んで2-1。

終盤、チェコは同点に迫ったが、GKキム・スンギュの好守で阻まれた。