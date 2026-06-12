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Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

翻訳者：

フェイエノールトのファン・ギンビョンが韓国を率い、チェコに勝利してワールドカップ進出を決めた。

大韓民国 対 チェコ
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韓国は後半の逆転劇でチェコに2－1で勝利し、ワールドカップ初白星を挙げた。フェイエノールトのファン・インボムは自身で得点し、オ・ヒョンギュにもアシストしてチームを牽引。ラディスラフ・クレイチの先制点は及ばなかった。 この結果、韓国はメキシコと同様にグループAで勝ち点3を獲得した。

前半は韓国が優位に立ち、ファン・インボムが中盤を支配。ホン・ミョンボ監督率いるチームはチェコの脆弱な守備を何度も脅かした。

ソン・フンミンのシュートはロビン・フラナツが辛うじてブロック。続くCKではイ・ハンボムのヘディングがクロスバー上を通過した。

PSV所属GKはPSGのMFイ・ガンインのミドルシュートを好セーブ。ソンがペナルティエリア端から放ったシュートもわずかに外れ、チェコはコーナーキックから一度だけチャンスを作っただけだった。

後半も流れは変わらず、チェコは攻撃の糸口をつかめず、中盤は韓国が支配した。ファン・ウインギは得点を挙げる前から好プレーを連発していた。

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後半早々、ソン・フンミンはイ・ガンインのスルーパスから決定機を迎えたが、飛び出したGKコヴァールを越えるチップシュートは決まらなかった。

しかし60分、チェコはヴラディミール・クーファルのロングスローをクレジチがニアにヘッドで合わせ、0-1と先制した。

この得点が後半の幕開けを告げた。しかし10分も経たないうちに韓国が同点にした。エールディヴィジのファンがコヴァールをかわし、チップキックでネットを揺らした：1-1。

チェコの脅威はセットプレーに限られ、フリーキックからトマーシュ・ソウチェクのヘディングがネットを揺らしたが、わずかにオフサイド。

この勢いで数分後、白昇浩のスルーパスから黄が鋭いクロスを送り、曺が押し込み2-1。

終盤、チェコは同点に迫ったが、GKキム・スンギュの好守がアダム・フロゼクのシュートを阻み、韓国が逃げ切った。

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