フェイエノールト対ADOデン・ハーグの前半終了時点で、アニス・ハジ・ムサはロッテルダムのサポーターから激しい批判を浴びている。フェイエノールトは折り返し時点でまさかの0-1ビハインド。とりわけアルジェリア人右ウイングのプレーには、FR12上で不満の声が噴出している。

ESPNで解説を務めるマリオ・ベーンも、ハジ・ムサに批判的だ。「彼はしばしば消えてしまうし、相手について戻らない。ボールロストも多い」と、このアナリストは語る。「彼にはもっと期待している。特にサイドからフェイエノールトの形を作らなければならない選手だ」

ベーンは特にハジ・ムサのポジショニングに問題があると見ている。「中に入るのが早すぎて、結果的に自分でスペースを消してしまっている」と元指揮官は指摘。その結果、コンパクトなADOを相手に本来は幅が必要な場面で、このウインガーがスペースを狭めてしまっているという。

ADOは12分、ウサマ・タルガリーヌが不運な形でボールを失った後に先制した。ロッティエルがその後イアン・トーマスを見つけ、トーマスのシュートはワタナベ・ツヨシに当たって軌道が変わり、GKユスティン・エルンストはノーチャンスだった。フェイエノールトはその後70パーセントを超えるボール保持率を記録したが、ハーグの守備陣をこじ開けることにはほとんど成功しなかった。

ハジ・ムサはサポーターの批判の的となっている。アタッカーは前半、対面の相手をほとんど突破できず、たびたびボールを失った。「ムサは本当にすべてを間違えた」とあるファンは書き込み、別のファンも端的に「ハジ・ムサを交代させろ」と訴えている。

24歳アタッカーの推定移籍金にも皮肉が向けられている。「フェイエノールトはムサに3500万を求めているが、35ユーロの方が現実的だ」と、FR12には投稿されている。別のサポーターは、右サイドバックのヒヴァイロ・リードの方がより脅威を与えているとさえ見ている。「リードの方が前線でムサより危険だ」

もっとも、リード自身も批判を完全に免れているわけではない。あるサポーターはこの右サイドバックを「過大評価されている」とし、彼の名前に関連して報じられている高額な数字にも疑問を投げかけている。一方で、彼の攻撃面での貢献は、ハジ・ムサの期待外れな出来を際立たせる材料にもなっている。「リードの方がペナルティーエリア内でムサより多くのプレーを見せている。いっそポジションを入れ替えればいい」