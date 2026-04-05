フェイエノールトのファンは、ヴァレンテのインタビューを見て呆然としている。「今すぐ契約書を返上すべきだ！」

フェイエノールトのミッドフィールダー、ルチアーノ・ヴァレンテは、FCヴォレンダムとの0-0の引き分けという残念な結果に終わった試合後、ESPNのインタビューで、チームは「素晴らしい」前半を戦ったと語った。この発言に対し、フェイエノールトのファンからは批判の声が上がっている。

「前半はなかなか良かったと思うし、ヴォレンダム戦でもそうあるべきだ」と、このフローニンゲン出身の選手は有料放送局とのインタビューで語った。「ただ、我々はゴールを決めなければならない」。ちなみに、ロッテルダムのチームは前半、得点のチャンスをあまり作れなかった。

ラヒーム・スターリングはポストの反対側にわずかに外し、ゴンサロ・ボルジェスは15メートルほどからのシュートを枠の上に外した。一方、FCヴォレンダムはアウレリオ・エーラーズを通じて先制点のチャンスを得た。このウイングはジョエル・イデホのクロスを受けてサイドネットにシュートを放った。

「我々はすでに苦しい状況にあり、こうした試合ではチャンスを確実に決めなければならない」とヴァレンテは語る。「さらに、チャンスもほとんど作れていないし、後半はヴォレンダムに少し都合の良い展開になってしまった。彼らはカウンターを狙っているが、我々は頻繁にボールを失い、それが彼らの強みを生かしてしまう結果となった。」

この発言により、このプレイメーカーは批判を浴びることとなった。「ああ、それなら私は別の試合を見ていたようだ」と、フェイエノールトのサポーターの一人がXで反応した。「前半は良かったと言っていたヴァレンテが…？」と、別のサポーターは信じられないという口調で語った。「今すぐ契約書を返上すべきだ！」

「あまり良いプレーではないのに、我々は2位につけている」と、ヴァレンテはESPNで続けた。「サポーターの感情は理解できるが、我々にはどうすることもできない。週ごとに戦い続け、一つの目標に向かって進まなければならない。非常に重要な試合が控えている。いかに奇妙なことか、それでも我々は依然として2位だ」と彼は締めくくった。

来週、エールディヴィジでは2位争い、ひいてはチャンピオンズリーグ出場権をかけた決定的な一戦が行われる。フェイエノールトはナイメーヘンへ遠征し、ロッテルダムのチームにわずか1ポイント差で追うNECと直接対決を繰り広げる。一方、FCトゥエンテは2位から4ポイント差をつけられている。