フェイエノールトのファンが喜ぶ：トップタレントのグロートファームがSNSでアヤックスを皮肉る

フェイエノールトの若手イライ・グルートファームは土曜日、SNSで古巣アヤックスを皮肉った。きっかけはフェイエノールトU-17がアムステルダムの同年代チームを圧勝したことだ。

アウェーで戦ったフェイエノールトU-17は0-4で勝利。序盤こそアヤックスにわずかなチャンスがあったが、すぐに主導権を握った。18分にはビルドアップのミスからジェライノ・シャケンが先制。

フェイエノールトはその後も優位に立ち、連携攻撃で追加点を狙ったが前半は1－0のまま。アヤックスも同点機を作ったが、フェイエノールト守備陣が凌いだ。

後半早々シャケンが追加点で0－2。アヤックスの反撃を許さず、同点半ばでシャケンがハットトリックを達成し、終盤にはノア・ブートが0－4とダメを押した。

試合後、昨年夏にアヤックスからフェイエノールトに移籍した16歳の攻撃的MFグルートファームがインスタグラムに投稿。試合レポートの画像に「wesh, wesh」と添えた。

「ウェッシュ」はフランス語スラングで、アラビア語に由来し、「何」や「どう」という意味だ。

なお、グルートファームは試合に出場せず。彼はフェイエノールトの有望株として知られ、最近はトップチームに参加する機会が増えている。金曜日のエクセルシオールとの練習試合（1-1）では得点を挙げていた。

フェイエノールトのサポーターは、Grootfaamのニュースに熱狂している。「僕たちにもノア・ラングがいる」と、あるファンがXで笑った。