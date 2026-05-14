フェイエノールトのトップタレント、イライ・グルートファームが古巣アヤックスを皮肉った。「僕は一つの選択をしただけだ……」

ゼーラント州出身のイライ・グルートファームがインスタグラムで近況を報告。かつて所属したアヤックスを批判する彼だが、火曜日にはフェイエノールトU-17の一員として国内リーグ3連覇を達成した。

フェイエノールトU-17は火曜日、3年連続でオランダ王者に輝いた。16歳のグルートファームは優勝決定戦のスパルタ戦（4-1）で1ゴール1アシストを記録した。

試合後、彼はインスタグラムストーリーズで次の投稿を予告。以前アヤックス移籍が噂されたチームメイトのアダム・ドス・サントス・セバスティアンも「向こう側の人たち、少し黙っててくれ！」と投稿した。現在、アヤックスU-17は6位に低迷している。

水曜日に投稿された写真には「一つの選択で即チャンピオン」と添えられ、怒ったアヤックスファンがコメントを寄せた。

彼は以前からインスタグラムで古巣を皮肉り、対アムステルダム戦ではゴール後にユニフォームを脱いでパフォーマンス。Xでは「フェイエノールトには独自のノア・ラングがいる」とファンに歓迎された。

移籍後わずか半年で新契約を提示され、驚異的なスピードで成長を続けている。

さらに彼はFCフローニンゲン戦（3-1勝利）でトップデビューし、16歳41日でクラブ史上最年少選手となった。