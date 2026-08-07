ヒヴァイロ・リードは、来季もフェイエノールトのユニフォームを着てプレーする可能性を真剣に見据えている。ASローマへの移籍の可能性は今週実現しなかったが、この右サイドバックはロッテルダムに長くとどまることに決して失望していないと強調した。

「まだ起こる可能性はあるけど、実際のところ今季はここに残ることになりそうだ」と、リードはESPNの取材で語った。「僕はまったく失望していなかった。どちらに転ぶ可能性もあったからね」

さらに、フェイエノールトを去ることは、リードにとって決して絶対的な希望ではなかった。「前にも何度も言ったように、僕はフェイエノールトを出なければならなかったわけじゃない。ここではまだ学ぶことがあるし、ここにいられてうれしい。もちろんチャンスはあったけど、僕はここにいられてうれしい」

このDFは、デ・カイプで成長を続ける十分な理由があると見ている。「僕たちはチャンピオンズリーグを戦うし、自分でもまだたくさん改善しなければならないと分かっている。その2つはここで実現できることだ。関心を持ってもらえるのはうれしいよ。何が起こり得たのかはよく分かっている」

リードによれば、イタリアからの関心は日々の活動にほとんど影響を与えていないという。「僕はすごく落ち着いている。家族や代理人とよく話していて、みんなが僕を落ち着かせてくれる。自分自身ももともと落ち着いた性格だから、実際のところ頭の中でいろいろ考えすぎることはない」

ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、リードがこの状況に向き合う姿勢を評価している。「リードはとても前向きに受け止めている」と、指揮官は金曜日の記者会見で語った。「フェイエノールトはASローマと交渉していた。私にとって最も重要なのは、選手がそれにどう向き合うかということだ。私はそこに非常に成熟した選手を見ている」

ファン・ブロンクホルスト監督はこの数週間、さまざまな可能性についてリードと詳しく話し合ってきたという。「彼が今季フェイエノールトに残るというシナリオについては、彼と話をした。でも、リードは良い状態にある。交渉があったことを彼から感じることはない。リードはしっかりトレーニングしているし、もともと非常に前向きな青年だ」

もっとも、移籍への扉が完全に閉ざされたようにはまだ見えない。「彼は市場で非常に高く評価されている選手の1人だが、最終的にはクラブ同士が合意に達しなければならない」と、ファン・ブロンクホルスト監督は述べた。「その意味では、彼には複数の可能性がある。交渉が完全になくなったというわけではない」