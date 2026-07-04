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ROTTERDAM, 04-07-2026, M-Scores Stadium Krommedijk , Pre-season friendly FC Dordrecht - Feyenoord , Season 2026 2027 , Picture shows Feyenoord player Givairo Read and Feyenoord player Luciano Valente Dordrecht - Feyenoord x204835271x Copyright:Imago
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翻訳者：

フェイエノールトのスター選手が、夏の「デ・クープ」退団を真剣に検討している

FCドルトレヒト 対 フェイエノールト
フェイエノールト
クラブ親善試合
ジファイロ・リート

ギヴァイロ・リードは、フェイエノールトでの将来を確約できないと語る。20歳の右サイドバックは2029年半ばまで契約があるものの、『デ・テレグラーフ』紙のインタビューで今夏の移籍の可能性を否定しなかった。

フェイエノールトは今夏、エールディヴィジ、KNVBカップ、チャンピオンズリーグを戦うため補強を進めているが、それ以上にリードの残留が重要だ。パリFCは昨年オファーを提示し、バイエルン・ミュンヘンやマンチェスター・シティも注目していた。

ドルドレヒトとの親善試合（6－0で勝利）後、リードは「具体的な話にはならなかったが、昨年複数のクラブからオファーがあったのは事実だ。物事はあるべき方向に進んだ。今後どうなるかは分からない」と語った。

それでも今夏に退団すると決まったわけではない。「将来は分からない。まだ何通りもの可能性が残っている」

「フェイエノールトを去る必要も、去りたいという気持ちもない。新監督（ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト）とは良い手応えを感じているし、まだ優勝していない。それが僕の目標だ。」

さらに代表入りも目標だ。ユリエン・ティンバー、デンゼル・ダムフリーズ、ジェレミー・フリンポン、ルツハレル・ヘルトゥイダといったライバルがいるが、いつかオランダ代表デビューを果たしたいと語った。

「代表デビューは目標だ。達成したい。次期代表監督も気になる。アルネ・スロット？彼ならフェイエノールトでデビューの機会を与えてくれた人だからね」

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